Российские полицейские предупредили о новой схеме мошенников: требуют выкуп за пенсионеров

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенники в России разработали новый способ похищать деньги у людей. Об этом сообщили полицейские Югры.

По данным muksun.fm, в Москве пенсионерке позвонили якобы работники Центрального Банка и правоохранители. Они убедили пожилую женщину отдать им свои деньги и спрятаться в "конспиративной" гостинице. Злоумышленники попросили жертву не взаимодействовать с родными.

После этого мошенники связались с близкими людьми пенсионерки и потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей. Жители столицы рассказали обо всём полицейским. Пострадавшая женщина вернулась к родным.

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Мошенники задержаны, пенсионеры отомщены