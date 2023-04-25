МЧС: пожар на территории Забайкальского края полностью локализован

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожар площадью 2 тыс. км, возгорание которого произошло в селе Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, полностью локализован. Такой информацией поделилась пресс-служба региона со ссылкой на слова заместителя губернатора края Александра Костенко.

"Пожар локализован в 18:27 [12:27 мск] на площади 2 тыс. квадратных метров"

Пострадавших нет, дополняет МЧС края.

Напомним, что ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов не понимал, как поведет себя пламя - будет ли распространяться дальше или уйдет на спад. Поэтому на территории Баляги объявили срочную эвакуацию людей.

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