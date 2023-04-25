В Псковской области военный выстрелил в полицейского

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Псковской области произошел конфликт между военными и сотрудниками полиции. Об этом сообщает Baza.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивали сослуживцев пропавшего солдата, что и привело к конфликту.

Один из военных выхватил травматический пистолет и выстрелил в полицейского. Пострадавший был госпитализирован с ранением в ногу.

Обвиняемый заявил, что выстрел был произведен случайно. По данному факту инициирована проверка.

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