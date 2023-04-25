В Псковской области произошел конфликт между военными и сотрудниками полиции. Об этом сообщает Baza.
Сотрудники правоохранительных органов опрашивали сослуживцев пропавшего солдата, что и привело к конфликту.
Один из военных выхватил травматический пистолет и выстрелил в полицейского. Пострадавший был госпитализирован с ранением в ногу.
Обвиняемый заявил, что выстрел был произведен случайно. По данному факту инициирована проверка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Многие артисты в РФ выступили против СВО и столкнулись с отменой концертов.