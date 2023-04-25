В Нижневартовске по решению суда прекращено уголовное дело о халатности, возбуждённое в отношении анестезиолога Рустама Назарова.
Как сообщает muksun.fm, врач смог избежать ответственности после гибели подростка в медучреждении, ведь его вина не была доказана. Однако родственники погибшего мальчика не согласны с решением суда, они собираются обжаловать постановление о закрытии дела.
По словам матери погибшего, её сын впал в кому после операции на колене и скончался через девять месяцев, так и не сумев прийти в сознание. Она добавила, что ребёнку, судя по итогам экспертизы, ввели несколько разных препаратов, спровоцировавших проблемы с дыханием.
Женщина заявила о своём намерении бороться до конца, чтобы врачи, допустившие трагедию, были наказаны по российским законам.
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