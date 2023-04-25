В Нижневартовске суд прекратил дело о халатности анестезиолога, приведшей к гибели подростка

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижневартовске по решению суда прекращено уголовное дело о халатности, возбуждённое в отношении анестезиолога Рустама Назарова.

Как сообщает muksun.fm, врач смог избежать ответственности после гибели подростка в медучреждении, ведь его вина не была доказана. Однако родственники погибшего мальчика не согласны с решением суда, они собираются обжаловать постановление о закрытии дела.

По словам матери погибшего, её сын впал в кому после операции на колене и скончался через девять месяцев, так и не сумев прийти в сознание. Она добавила, что ребёнку, судя по итогам экспертизы, ввели несколько разных препаратов, спровоцировавших проблемы с дыханием.

Женщина заявила о своём намерении бороться до конца, чтобы врачи, допустившие трагедию, были наказаны по российским законам.