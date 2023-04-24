Суд в Глазове Удмуртии сообщил о приговоре местной жительнице, которая убила мужчину во время самозащиты.
По информации udm-info.ru, 22 января 43-летняя россиянка пила алкогольные напитки со знакомым. Он избил её и предупредил, что убьёт. В пресс-службе суда отметили: попыток уничтожить женщину не было. Она взяла нож и нанесла мужчине несколько ударов.
Жительница Глазова получила один год шесть месяцев лишения свободы, отметили в СМИ.
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