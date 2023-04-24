Чиновник из Госдумы отдал мошенникам 45 миллионов рублей и сам этого не заметил

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

За четыре месяца телефонные мошенники выманили у первого заместителя главы аппарата Государственной Думы 45 миллионов рублей. Для этого они использовали давно всем знакомую схему.

Некоторое время тому назад 78-летнему Юрию Безверхову позвонил через WhatsApp мужчина, который представился сотрудником Центробанка. Этот "сотрудник" в лучших традициях телефонных мошенников объявил, что на счёт первого заместителя руководителя аппарата Госдумы ошибочно поступили средства, которые необходимо вернуть.

При этом Безверхов даже не знал, какое количество денег у него имеется на банковских счетах, как предполагает Telegram-канал "112". Он согласился на возврат денег и даже передал мошенникам все конфиденциальные данные по банковским картам, включая и поступившие на его телефон коды.

Причём это продолжалось с ноября 2022 по март 2023, и всё это время Безверхов перечислял разводилам свои накопления из двух банков. Сам он не заметил исчезновения со своих счетов 45 миллионов 300 тысяч рублей, поскольку проводил время на даче, а потом в больнице. Только в самом банке Юрий Алексеевич узнал о том, что обеднел, после чего обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Банковские мошенник