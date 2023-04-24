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В РИА Новости сообщили о смерти мужчины в Крыму при подрыве боеприпаса

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Происшествия

В экстренных службах заявили, что житель Крыма подорвался на боеприпасе и погиб. По данным СМИ, это произошло в воскресенье, 23 апреля.

В РИА Новости сообщили о смерти мужчины в Крыму при подрыве боеприпаса

О происшествии рассказал источник РИА Новости. Взрыв прогремел в прибрежной зоне около посёлка Приветное на территории полуострова, отметил собеседник агентства.

Предположительно, россиянин подорвался на мине времён Великой Отечественной войны. Пока правоохранители не комментировали данные журналистов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Староселье супружеская пара подорвалась на боеприпасе.

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ПОЗНЕР ЖЕЛЕЗНО ПОЯСНИЛ ЧЕЙ КРЫМ #shorts
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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