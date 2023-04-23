Times: вернувшийся из лагеря джихадистов шпион британской разведки MI-6 убил своего ребёнка

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шпион службы внешнеполитической разведки Великобритании MI-6, вернувшийся из лагеря джихадистов, жестоко расправился с собственным ребёнком, сообщает The Times, ссылаясь на опубликованный ведомством отчёт.

По информации издания, британец ещё в детстве получил психологическую травму, так как подвергся сексуальному насилию. Кроме того, отмечается, что до службы он был осуждён за совершение преступления.

В отчёте подчёркивается: мужчина был эмоционально нестабильным, однако руководство MI-6 всё равно направило его к границе Афганистана — в горный регион Пакистана.

Журналисты пояснили, что на территории лагеря джихадистов шпион мыл и хоронил погибших талибов*. В период службы он видел, как злоумышленники обезглавили целую семью, уточняется в статье.

Представители MI-6 добавили, что мужчина убил своего ребёнка на фоне серьёзного шока и стрессового состояния. Подробности инцидента уточняются, силовики проводят дополнительную проверку.

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