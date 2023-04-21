24 лесных пожара бушуют в Омской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Более чем 243 гектара земли Омской области охвачено пожарами. "Авиалесохрана" сообщает, что на 21 апреля в регионе зафиксированы 24 лесных пожара. После наступления тепла их количество выросло в три раза. Как сообщает gorod55.ru, в начале недели было семь возгораний в лесах.

"Согласно карте мониторинга пожаров Scanex, самая тяжёлая ситуация с лесными и природными пожарами сейчас на севере Омской области. В некоторых местах одномоментно насчитывается более 55 термоточек", — пишет источник.

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