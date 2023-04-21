Трое жителей Эхирит-Булагатского района Иркутской области напали на сотрудников правоохранительных органов с бильярдными шарами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, полицейский зашел в местное кафе в поселке Усть-Ордынский с целью найти девушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней находились трое мужчины. Произошел конфликт, который привел к нападению на сотрудника силовых органов.
Злоумышленники окружили полицейского и начали бить его бильярдными шарами по голове, что вынудило его применить табельное оружие.
Один из нападавших получил ранение, после чего остальные прекратили свои противоправные действия и были арестованы.
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