Число пострадавших от взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Одному пострадавшем диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ему оказывается вся необходимая помощь. Еще один пострадавший отказался от госпитализации. также пострадала пожилая женщина, у нее поднялось давление.
Напомним, ранее в городе на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина произошло два взрыва. Как отметили в Министерстве обороны России, произошел нештатный сход авиационного боеприпаса во время полета истребителя Су-34.
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