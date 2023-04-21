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Число пострадавших в Белгороде увеличилось до трех человек

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Происшествия

Число пострадавших от взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Одному пострадавшем диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ему оказывается вся необходимая помощь. Еще один пострадавший отказался от госпитализации. также пострадала пожилая женщина, у нее поднялось давление.

Напомним, ранее в городе на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина произошло два взрыва. Как отметили в Министерстве обороны России, произошел нештатный сход авиационного боеприпаса во время полета истребителя Су-34.

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
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