Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что по Белгороду ВСУ ударили БПЛА Ту-141 "Стриж".
"Если судить по размеру воронки в Белгороде, то больше прочего походит на воронку от упавшего "Стрижа", — написал Рожин.
Он сравнил две фотографии. На одной из них воронка со сбитым "Стрижом" рядом с аэродромом Гвардейское под Симферополем. На другом фото воронка с упавшим "Стрижом" в Тульской области. В обоих случаях диаметр воронки составлял 15-17 метров. В Белгороде на проезжей части также образовалась огромная воронка радиусом не менее 20 метров.
Также необходимо учитывать, что это лишь предположение Рожина. Пока нет никаких официальных подтверждений этой информации.
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