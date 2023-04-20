Политолог Сергей Марков объяснил, для чего Украина устроила взрыв в центре Белгорода.
Марков назвал взрыв в Белгороде мощнейшим. Он считает, что эта атака является актом устрашения РФ перед контрнаступлением ВСУ.
"Украинские спецслужбы показывают, что они могут взорвать почти всё", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт призвал жёстче реагировать на подобные действия ВСУ.
Ранее ЧП в Белгороде прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.
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