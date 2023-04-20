Марков о взрыве в Белгороде: Украинские спецслужбы показывают, что могут взорвать почти всё

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего Украина устроила взрыв в центре Белгорода.

Марков назвал взрыв в Белгороде мощнейшим. Он считает, что эта атака является актом устрашения РФ перед контрнаступлением ВСУ.

"Украинские спецслужбы показывают, что они могут взорвать почти всё", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт призвал жёстче реагировать на подобные действия ВСУ.

Ранее ЧП в Белгороде прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Белгороде очень серьёзный прилёт 20 апреля 2023 г. | Белгород сегодня новости