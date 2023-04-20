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Марков о взрыве в Белгороде: Украинские спецслужбы показывают, что могут взорвать почти всё

0:35
Происшествия

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего Украина устроила взрыв в центре Белгорода.

Марков о взрыве в Белгороде: Украинские спецслужбы показывают, что могут взорвать почти всё

Марков назвал взрыв в Белгороде мощнейшим. Он считает, что эта атака является актом устрашения РФ перед контрнаступлением ВСУ.

"Украинские спецслужбы показывают, что они могут взорвать почти всё", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт призвал жёстче реагировать на подобные действия ВСУ.

Ранее ЧП в Белгороде прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.

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В Белгороде очень серьёзный прилёт 20 апреля 2023 г. | Белгород сегодня новости
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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