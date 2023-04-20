Губернатор Гладков рассказал о последствиях мощного взрыва в центре Белгорода

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал взрыв в Белгороде.

Глава региона назвал взрыв в центре города чрезвычайным происшествием. Он отметил, что по предварительным данным пострадавших нет.

"На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в многоквартирном доме выбило стёкла, а взрывная волна повредила недалеко стоящие транспортные средства.

Губернатор рассказал, что на место взрыва уже прибыли мэр города Валентин Демидов, глава управления региональной безопасности Евгений Воробьёв. На месте ЧП работают все оперативные и аварийные службы.

Ранее сообщалось, что, со слов белгородцев, взрывной волной на крышу супермаркета закинуло автомобиль.

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