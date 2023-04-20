В Екатеринбурге суд вынес приговор 48-летней гражданке США Елене Тейлор. Женщину признали виновной в нескольких поджогах из мести брату и риелтору. Об этом пишет издание tagilcity.ru.
Наказание американке назначено в виде одного года и семи месяцев принудительных работ с удержанием части зарплаты в доход государства.
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