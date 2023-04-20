Пилот самолёта из Уфы узнал от отказе двигателя после взлёта

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

С самолётом, который вылетел из аэропорта Уфы 18 апреля, случилось непредвиденное.

Как пишет mkset.ru, после взлёта у самолёта авиакомпании "Ютэйр", державшего курс на Когалым, отказал генератор одного из двигателей.

Однако экипаж воздушного судна действовал чётко и в полном соответствии с инструкцией, активизировав вспомогательную силовую установку, подключённую посредством сети. В результате пилоты смогли благополучно посадить самолёт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что делает пилот, когда отваливается винт?