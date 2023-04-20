С самолётом, который вылетел из аэропорта Уфы 18 апреля, случилось непредвиденное.
Как пишет mkset.ru, после взлёта у самолёта авиакомпании "Ютэйр", державшего курс на Когалым, отказал генератор одного из двигателей.
Однако экипаж воздушного судна действовал чётко и в полном соответствии с инструкцией, активизировав вспомогательную силовую установку, подключённую посредством сети. В результате пилоты смогли благополучно посадить самолёт.
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