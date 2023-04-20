Звезда K-pop южнокорейский певец Мун Бин умер в возрасте 25 лет

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из самых знаменитых представителей жанра K-pop певец Мун Бин найден мёртвым у себя дома. Причины смерти выясняются.

Миллионы поклонников жанра K-pop оплакивают безвременно ушедшего из жизни певца Мун Бина, который наиболее прославился в качестве участника бойбэнда ASTRO. Также он развивал карьеру актёра и модели.

Как стало известно, 25-летнего молодого человека обнаружили мёртвым вечером 19 апреля в его собственном доме. При этом родственники и друзья певца шокированы, поскольку ничто не предвещало такой печальной развязки. В ближайшее время, возможно, будет произведено вскрытие для выяснения причин смерти.

На странице группы ASTRO в одной из соцсетей содержится сообщение о том, что "звезда группы решил стать звездой на небе и отправился туда". При этом всех просят воздержаться от всевозможных спекуляций по поводу причин ухода из жизни молодого человека из уважения к его семье, которая сейчас испытывает глубокую скорбь. По желанию родственников, похороны пройдут как можно более тихо и скромно, на них будут присутствовать только члены семьи, ближайшие друзья и коллеги покойного.

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