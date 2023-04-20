Мобилизованный из Кабардино-Балкарии пытался провезти в своём УАЗе 10 тротиловых шашек, однако был задержан силовиками на территории Ростовской области, пишет rostovgazeta.ru.
Как сообщает издание, 30-летнего мужчину остановили полицейские на трассе Ростов — Таганрог. Оперативники обнаружили в его автомобиле опасные взрывчатые вещества, которые нельзя перевозить по дорогам РФ.
"В машине лежали 10 тротиловых шашек и два взрывателя", — отмечается в материале.
Силовики оценили общую массу взрывчатки в три килограмма. В отношении мобилизованного проводят дополнительную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД РФ по Ростовской области ещё не комментировали инцидент.
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