У туриста из Китая изъяли в Приморье почти 1200 Чебурашек

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Внимание пограничников на пункте пропуска в Приморье привлёк турист из Китая с увесистым багажом, который попросили предъявить к досмотру сотрудники таможни. В мешках оказались игрушки Чебурашки в количестве 1179 штук. Об этом сообщает издание zr.media.

Отмечается, что всего китаец вёз семь больших мешков общим весом около 70 кг. Он пояснил, что купил столько игрушечных копий персонажа из мультфильма по просьбе друга из КНР. Контрафакт тот намеревался продавать на рынке. Декларации на товар, разумеется, не было. Чебурашки изъяты, мужчине грозит штраф.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Названы лучшие работы "Союзмультфильма"