В Омске 18-летняя девушка принудила к сексу десятилетнего племянника

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Следственного комитета изучают обстоятельства дела, возбуждённого в отношении жительницы Омской области. Её подозревают в том, что она принудила к сексу своего племянника.

События развивались летом 2021 года в Усть-Ишимском районе Омской области. На тот момент девушке было 18 лет, а её племяннику десять. Сейчас подозреваемой уже 20 лет. Она находится под домашним арестом, максимальное наказание по данной статье — 20 лет лишения свободы.

"В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу Следственного комитета.

Источники в силовых структурах также уточнили, что, возможно, девушка вступила в половую близость с племянником не по собственной воле. Она познакомилась с молодым человеком в соцсетях, который под угрозой опубликования некоторых подробностей их интимной переписки мог заставить её пойти на этот шаг. Интимная близость с племянником была снята на видео.

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