Пожар в промзоне Дзержинска охватил 4 тысячи квадратных метров

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Автозаводском шоссе города Дзержинск произошло возгорание склада, конструкции промзоны полностью обрушены. Огонь распространился на 4 тысячи кв.м, сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте ЧП работают 80 человек и 27 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Помимо Дзержинска, возгорание также произошло на складе с автомобильными запчастями в подмосковном посёлке Нахабино.