На Автозаводском шоссе города Дзержинск произошло возгорание склада, конструкции промзоны полностью обрушены. Огонь распространился на 4 тысячи кв.м, сообщает пресс-служба МЧС России.
На месте ЧП работают 80 человек и 27 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Помимо Дзержинска, возгорание также произошло на складе с автомобильными запчастями в подмосковном посёлке Нахабино.
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