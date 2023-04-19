Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль отравление челябинского подростка вейпом.
Как пишет kursdela.biz, 18 апреля стало известно, что 13-летний мальчик попал в реанимацию, накурившись вейпа. Уровень никотина в крови подростка зашкаливал, его рвало, из носа текла кровь и сотрясали судороги.
Медики откачивали мальчика в реанимации на протяжении трёх дней. После этого он смог рассказать, что несколько часов подряд курил вейп и играл на компьютере.
В СК уточнили, что по факту произошедшего было открыто уголовное дело. Следить за ходом расследования поручено главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия России начала использовать скрытое вооружение.