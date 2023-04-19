Глава СКР взял под свой контроль дело об отравлении вейпом подростка из Челябинска

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль отравление челябинского подростка вейпом.

Как пишет kursdela.biz, 18 апреля стало известно, что 13-летний мальчик попал в реанимацию, накурившись вейпа. Уровень никотина в крови подростка зашкаливал, его рвало, из носа текла кровь и сотрясали судороги.

Медики откачивали мальчика в реанимации на протяжении трёх дней. После этого он смог рассказать, что несколько часов подряд курил вейп и играл на компьютере.

В СК уточнили, что по факту произошедшего было открыто уголовное дело. Следить за ходом расследования поручено главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову.

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