В отношении жительницы Омска был вынесен приговор по делу о заведомо ложном доносе.
Как пишет gorod55.ru, в январе 2023 году женщина написала заявление в полицию о краже, в котором указала, что в её дом якобы проникли воры, которые забрали находившиеся там смартфон и 126 тысяч рублей.
Беспорядок, который увидели оперативники на месте происшествия, и отсутствие следов указанных потерпевшей вещей доказывали, что всё было именно так, как она рассказала.
Однако в ходе следственных мероприятий выяснилось, что кража была инсценирована самой женщиной, которая тайком от супруга взяла из дома деньги и телефон, которые она использовала для того, чтобы погасить долг.
Суд при вынесении приговора принял во внимание наличие у обвиняемой маленьких детей и признание ею своей вины. В результате женщина отделалась 140 часами исправительных работ.
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