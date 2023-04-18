Омичка не хотела, чтобы муж знал о её тратах, поэтому инсценировала кражу в своём доме

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В отношении жительницы Омска был вынесен приговор по делу о заведомо ложном доносе.

Как пишет gorod55.ru, в январе 2023 году женщина написала заявление в полицию о краже, в котором указала, что в её дом якобы проникли воры, которые забрали находившиеся там смартфон и 126 тысяч рублей.

Беспорядок, который увидели оперативники на месте происшествия, и отсутствие следов указанных потерпевшей вещей доказывали, что всё было именно так, как она рассказала.

Однако в ходе следственных мероприятий выяснилось, что кража была инсценирована самой женщиной, которая тайком от супруга взяла из дома деньги и телефон, которые она использовала для того, чтобы погасить долг.

Суд при вынесении приговора принял во внимание наличие у обвиняемой маленьких детей и признание ею своей вины. В результате женщина отделалась 140 часами исправительных работ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Осторожно! Уроженцы Молдавии задержаны в Подмосковье за квартирные кражи