Правоохранители задержали волгоградца, сбросившего племянника с балкона 25 лет назад

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Силовики задержали 58-летнего жителя Волгоградской области. Обвиняемый спустя 25 лет признался в преступлении, в результате которого скончался племянник.

По данным правоохранителей, в 1998 году в посёлке Светлый Яр между пьяным дядей и племянником возник конфликт. Подозреваемый нанёс жертве пять ударов табуретом. После этого парень упал с балкона.

"При проведении допросов были установлены свидетели, которые рассказали: дядя погибшего неоднократно высказывал в адрес родственников угрозы о том, что сбросит их с балкона", — заявила старший помощник главы управления СУ СКР по региону Дарья Буянова, передаёт novostivolgograda.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Око за око, зуб за зуб: Убит заказчик Деда Хасан