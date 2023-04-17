Бывшего кандидата в депутаты Марию Томенюк взяли при попытке закладки наркотиков

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

36-летняя Мария Томенюк задержана вместе со своей подругой прямо в центре Москвы. Женщин подозревают в попытке закладки наркотиков.

Сотрудники полиции задержали в самом центре Москвы на Земляном валу при попытке закопать пакетик 36-летнюю Марию Томенюк и 32-летнюю Анну Громову. Позднее в этом пакетике были обнаружены 20 свёртков, где содержалось, в общей сложности, 72,9 г кокаина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пикантности этой истории придаёт тот факт, что в 2017 в 2022 году Томенюк пыталась выдвигаться в советы депутатов муниципального округа Бескудниковский и района Печатники, но проиграла выборы. У неё уже есть судимость по статье 228, поскольку в 2016 году она была задержана в ночном клубе, где находилась под воздействием амфетаминов.

В 2020 году Томенюк была признана банкротом на основе её собственного заявления после того, как сумма долгов женщины превысила 2,6 миллиона рублей.

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Россияне в очереди за наркотиками