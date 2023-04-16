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Baza: в Брянске обнаружен дрон, который нёс взрывчатку

0:48
Происшествия

В Брянске зафиксировано падение беспилотника, в котором находилась взрывчатка. Информация об этом появилась в Telegram-канале Baza.

Baza: в Брянске обнаружен дрон, который нёс взрывчатку

По сообщению Telegram-канала, БПЛА, начинённый взрывчаткой, был найден в лесу местным жителем. Он нашёл обломки беспилотника, рядом с которыми находилась бомба. Уточняется, что бомба не сдетонировала, а её заряд состоял из пластичного взрывчатого вещества.

Сообщается, что ближайший жилой дом по адресу улица Абашева, 100, располагается в 5 километрах от места обнаружения беспилотника.

Ранее стало известно, что брянским пограничникам удалось сбить дрон в небе над селом Случовск Погарского района из электронного ружья.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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