Baza: в Брянске обнаружен дрон, который нёс взрывчатку

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Брянске зафиксировано падение беспилотника, в котором находилась взрывчатка. Информация об этом появилась в Telegram-канале Baza.

По сообщению Telegram-канала, БПЛА, начинённый взрывчаткой, был найден в лесу местным жителем. Он нашёл обломки беспилотника, рядом с которыми находилась бомба. Уточняется, что бомба не сдетонировала, а её заряд состоял из пластичного взрывчатого вещества.

Сообщается, что ближайший жилой дом по адресу улица Абашева, 100, располагается в 5 километрах от места обнаружения беспилотника.

Ранее стало известно, что брянским пограничникам удалось сбить дрон в небе над селом Случовск Погарского района из электронного ружья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Американские беспилотники не долетели до Крыма