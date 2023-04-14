В Октябрьском районе Новосибирска прокуратура пресекла деятельность "автомобильной АЗС"

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Октябрьском районе Новосибирской области была пресечена незаконная продажа бензина, осуществляемая непосредственно из лёгкового автомобиля. Прокуратура региона совместно с сотрудниками администрации и правоохранительными органами зафиксировала происходящее на улице Татьяны Снежиной.

На владельца этой "автомобильной АЗС" был составлен протокол о незаконной предпринимательской деятельности, машину изъяли. Материалы дела переданы в административную комиссию Октябрьского района, пишет Сиб.фм.

Также была проведена проверка контейнерной автозаправочной станции на улице Федосеева, 8. Оказалось, что она находится на неприспособленном для этого месте. Было возбуждено дело о правонарушении, от директора организации потребовали освободить земельный участок.

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Бензин с колёс: мобильные АЗС увозят на штрафстоянки в Новосибирске