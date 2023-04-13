В Подмосковье в лесополосе под Истрой был найден ящик с гранатомётом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Оружие было обнаружено неподалеку от садового товарищества (СНТ) "Квант" в деревне Деньково. На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Они начали расследование инцидента и устанавливают владельца гранатомета.
Такие находки всегда вызывают опасения и тревогу среди людей, особенно в свете недавних террористических актов.
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