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МК: сестра обвиняемого в убийстве Татарского Юрия Денисова заявила, что её брат работал в РФ, а потом уехал в Киев

1:33
Происшествия

Двоюродная сестра Юрия Денисова, которого подозревают в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, рассказала о его жизни.

МК: сестра обвиняемого в убийстве Татарского Юрия Денисова заявила, что её брат работал в РФ, а потом уехал в Киев

В интервью МК она отметила, что Денисов родился в посёлке Снежное, при этом его отец постоянно находился на территории РФ. По словам женщины, её брат служил в Вооружённых силах Украины (ВСУ), но после объявленной Киевом мобилизации "занимался сугубо мирными делами".

Сестра Денисова утверждает, что мужчина с 2017 года постоянно ездил по работе в российский Сургут, однако в какой-то момент уехал на Украину, где проживал в последние годы. Как пояснила женщина, в начале 2023 года обвиняемый узнал о смерти своей бабушки.

Она уточнила, что Денисов выразил соболезнования, но не появился на похоронах, так как находился в тот период в Киеве.

Кроме того, собеседница МК подчеркнула: у подозреваемого в убийстве Татарского не было официального брака и зарегистрированных детей. Женщина поделилась, что пришла в шок, прочитав в Сети о следственных действиях в отношении брата.

Ранее представители ФСБ РФ назвали гражданина Украины Юрия Денисова соучастником убийства Татарского. По данным силовиков, он помог Дарье Треповой пронести бомбу в кафе, где проводил встречу военкор. Денисов объявлен в международный розыск.

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Убийство Владлена Татарского: ВЕРСИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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