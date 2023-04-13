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Сотрудник сервисного центра в Москве совершил самую большую кражу наушников AirPods в истории

1:10
Происшествия

27-летний Иван, работающий сотрудником сервисного центра, совершил самую большую кражу наушников компании Apple. Стоимость похищенного составила 7,5 миллиона рублей.

Сотрудник сервисного центра в Москве совершил самую большую кражу наушников AirPods в истории

Москвич по имени Иван занимался починкой телефонов в сервисном центре "Прометей" на известном столичном рынке Горбушка. Туда он устроился в ноябре 2022, а в марте 2023 решил поправить материальное положение и начал тайно заказывать со склада наушники AirPods.

Когда их количество достигло 375 штук, молодой человек покинул рабочее место и забрал всю эту технику с собой. Стоимость украденного составила 7,5 миллиона рублей, и в денежном эквиваленте это самая большая кража беспроводных наушников данного бренда в истории, как сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящий момент Ивана разыскивают, и его бывшие коллеги уверены, что поимка не потребует много времени. У полиции есть все документы, записи с видеокамер и чеки.

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Кража мобильника на глазах полицейских
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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