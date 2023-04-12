В Ростове-на-Дону заключён под стражу 42-летний мужчина, который подозревается в убийстве девушки молотком. Об этом пишет rostovgazeta.ru, ссылаясь на Объединённую пресс-службу судов.
По информации издания, инцидент произошёл 8 апреля. Обвиняемый устроил конфликт из-за шума, доносившегося из квартиры его 17-летней соседки. Отмечается, что мужчина пошёл выяснять отношения с девушкой, прихватив нож и молоток.
Как пояснили в суде, подозреваемый набросился на несовершеннолетнюю и нанёс удары, которые послужили причиной смерти.
Жителю Ростова-на-Дону грозит до 15 лет тюрьмы, если его вина в совершении преступления будет доказана.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае мужчину заподозрили в убийстве спящей 75-летней матери ударом ножом в грудь.
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