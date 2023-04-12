В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в убийстве девушки молотком из-за шума

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове-на-Дону заключён под стражу 42-летний мужчина, который подозревается в убийстве девушки молотком. Об этом пишет rostovgazeta.ru, ссылаясь на Объединённую пресс-службу судов.

По информации издания, инцидент произошёл 8 апреля. Обвиняемый устроил конфликт из-за шума, доносившегося из квартиры его 17-летней соседки. Отмечается, что мужчина пошёл выяснять отношения с девушкой, прихватив нож и молоток.

Как пояснили в суде, подозреваемый набросился на несовершеннолетнюю и нанёс удары, которые послужили причиной смерти.

Жителю Ростова-на-Дону грозит до 15 лет тюрьмы, если его вина в совершении преступления будет доказана.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае мужчину заподозрили в убийстве спящей 75-летней матери ударом ножом в грудь.