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Адвокат Поляков: Вячеслав Фисенко убил свою 4-месячную дочь в состоянии алкогольного опьянения

1:13
Происшествия

4-месячного ребёнка обнаружили на крыше хозяйственной постройки в Тюмени. Фельдшер скорой помощи рассказал, что девочка провела на улице около получаса. На теле малышки были множественные гематомы, а также деформация черепа, сообщает nashgorod.ru.

Адвокат Поляков: Вячеслав Фисенко убил свою 4-месячную дочь в состоянии алкогольного опьянения

"Лицо было асимметричным. Такие повреждения он не мог получить сам. Было похоже, что его ударили тупым большим предметом", — отметил свидетель на суде.

Адвокат подсудимого Александр Поляков подчеркнул, что Вячеслав Фисенко полностью признаёт свою вину. По его словам, мужчина на протяжении семи лет воздерживался от употребления алкогольных напитков, однако из-за регулярных скандалов с женой начал снова пить.

"А в состоянии опьянения он становится очень агрессивным. Это и привело к трагедии", — заявил Поляков.

В ночь на 21 октября 2022 года пьяный мужчина поссорился со своей женой, избил её, а потом нанёс повреждения четырёхмесячной дочери. Спасти ребёнка не удалось. Девочка скончалась от полученных травм. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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