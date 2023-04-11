Жители Дзержинского района Волгограда не на шутку встревожились, услышав на местном кирпичном заводе громкий хлопок, похожий на взрыв.
Как пишет novostivolgograda.ru, причина инцидента оказалась проста: водитель грузовика случайно зацепил паропровод неопущенным кузовом, что стало причиной разгерметизации трубы и громкого хлопка.
Пострадавших в результате взрыва нет, на заводе сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.
В региональном ГУ МЧС добавили, что этот инцидент даже не потребовал вмешательства спасателей.
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