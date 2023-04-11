На кирпичном заводе в Волгограде прогремел взрыв

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Дзержинского района Волгограда не на шутку встревожились, услышав на местном кирпичном заводе громкий хлопок, похожий на взрыв.

Как пишет novostivolgograda.ru, причина инцидента оказалась проста: водитель грузовика случайно зацепил паропровод неопущенным кузовом, что стало причиной разгерметизации трубы и громкого хлопка.

Пострадавших в результате взрыва нет, на заводе сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

В региональном ГУ МЧС добавили, что этот инцидент даже не потребовал вмешательства спасателей.

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