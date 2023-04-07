В здание Минобороны России попытался пройти неадекватный мужчина с пистолетом

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Силовые структуры сообщили о задержании мужчины, вооружённого пистолетом, на КПП у входа на территорию Минобороны России. Это произошло прямо в центре Москвы на Фрунзенской набережной.

Мужчина в неадекватном состоянии и с пистолетом попытался пройти на территорию Министерства обороны в центре Москвы, однако его задержали на КПП. Эту информацию сообщили в силовых структурах. Также утверждается, что мужчину отправили на обследование в психиатрическое отделение.

"Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной, — рассказал собеседник агентства ТАСС. — Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками. Нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог".

Собеседник агентство подчеркнул, что оружие отправлено на экспертизу. По предварительным данным, это пневматический, а не боевой пистолет А его владельца могут теперь обвинить по статье о мелком хулиганстве.

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