Фура с опасными химикатами утонула реке Хабаровского края. Экологи опасаются разлива

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате потери управления, фура, перевозившая опасные химические вещества из Приморья, утонула в реке Хор в Хабаровском крае.

Это событие может привести к серьёзным последствиям для экологии, поскольку химические вещества, находившиеся на борту, могут попасть в воду и нанести непоправимый вред окружающей среде, заявили эксперты.

"Контейнер с отходами оказался пуст. В пресс-службе МЧС не уточняли, кто именно обследовал контейнер. Местонахождение опасного вещества неизвестно. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробу воды для проведения экспертизы". — передаёт vostokmedia.com.

Как подчеркнули авторы, по версии некоторых источников, в контейнере находилось 17 тонн изоцианата. Вещество используют для покрытия самолётов и при изготовлении краски. Химикат очень опасен и способен вызвать сильное отравление.

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