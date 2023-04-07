В результате потери управления, фура, перевозившая опасные химические вещества из Приморья, утонула в реке Хор в Хабаровском крае.
Это событие может привести к серьёзным последствиям для экологии, поскольку химические вещества, находившиеся на борту, могут попасть в воду и нанести непоправимый вред окружающей среде, заявили эксперты.
"Контейнер с отходами оказался пуст. В пресс-службе МЧС не уточняли, кто именно обследовал контейнер. Местонахождение опасного вещества неизвестно. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробу воды для проведения экспертизы". — передаёт vostokmedia.com.
Как подчеркнули авторы, по версии некоторых источников, в контейнере находилось 17 тонн изоцианата. Вещество используют для покрытия самолётов и при изготовлении краски. Химикат очень опасен и способен вызвать сильное отравление.
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