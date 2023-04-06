В Тобольске около школы мужчины развязали конфликт, который закончился стрельбой

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тобольске произошёл конфликт между несколькими мужчинами возле одной из местных школ, который вылился в стрельбу. Один из участников использовал травматический пистолет. Жителей города напугали выстрелы, которые слышались в районе образовательного учреждения.

Как пишет nashgorod.ru, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время все участники конфликта установлены.

"Также устанавливаются полные обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка случившегося", — рассказал полковник внутренней службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

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