В самолёт Пермь-Москва при посадке врезалась птица

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолёт, следовавший по курсу Пермь-Москва, в процессе посадки в столичном аэропорту Шереметьево столкнулся с птицей, пишет properm.ru.

К счастью, столкновение с пернатой не привело к серьёзным последствиям. Самолёт благополучно приземлялся, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.

Теперь техникам осталось проверить, не оставила ли "встреча" с птицей повреждений у воздушного судна.

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