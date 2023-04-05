Самолёт, следовавший по курсу Пермь-Москва, в процессе посадки в столичном аэропорту Шереметьево столкнулся с птицей, пишет properm.ru.
К счастью, столкновение с пернатой не привело к серьёзным последствиям. Самолёт благополучно приземлялся, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.
Теперь техникам осталось проверить, не оставила ли "встреча" с птицей повреждений у воздушного судна.
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