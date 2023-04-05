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Подростку из Кемерова заплатили пять тысяч рублей за диверсию на железной дороге

1:24
Происшествия

Юный житель Кемерово получил в криптовалюте пять тысяч рублей за организацию поджога на железной дороге. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Подростку из Кемерова заплатили пять тысяч рублей за диверсию на железной дороге

В Кемеровской области задержан 16-летний подросток, который 1 апреля собирался устроить диверсию на железной дороге — поджечь релейный шкаф на перегоне "Ишаново-Предкомбинат". Однако сотрудники РЖД вовремя обнаружили попытку поджога, как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

После этого полицейские тщательно исследовали место преступления и установили, что поджог пытались осуществить с помощью коктейля Молотова, однако попытка не увенчалась успехом и серьёзного ущерба не нанесено. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества.

Теперь стало известно о задержании 16-летнего подростка, который в момент организации поджога проходил тренировку в центре спорта "Кузбасс". Молодой человек уже сознался в попытке уничтожения релейного шкафа и сообщил, что получил за это от неизвестного человека гонорар в размере пяти тысяч рублей посредством криптовалюты. Подросток задержан и находится в следственном изоляторе, у него дома прошёл обыск, в ходе которого изъяты компьютер и телефон.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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