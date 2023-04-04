Суд в Москве избрал меру пресечения в отношении предполагаемой убийцы журналиста Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарьи Треповой.
Об этом заявили в эфире Первого канала. Обвиняемая в теракте в петербургском кафе арестована на два месяца. В СИЗО злоумышленница пробудет минимум до второго июня, отметили журналисты.
Известно, что ходатайство об аресте суд рассмотрел в закрытом режиме. Причиной послужила неприкосновенность частной жизни.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после гибели военкора призвал разрешить в России смертную казнь.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.