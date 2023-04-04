Царьград: Андрей Перла озвучил скрытую правду об убийстве Владлена Татарского

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После трагической смерти военкора Владлена Татарского, который стал жертвой террористического акта, свою точку зрения выразил ведущий политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. Он озвучил скрытую правду об убийстве военного блогера и считает, что России следует объявить это публично.

Эксперт полагает, что никто в мировой истории не смог победить соперника с помощью индивидуального террора.

"Террористические акты — это такой инструмент, посредством которого действительно можно причинить нам огромное горе. Но с его помощью нельзя победить", — подчеркнул эксперт.

С учётом последних терактов в России, включая убийство Татарского, Перла призвал российских лидеров признать факт проигрыша политической битвы с Украиной и сделать официальное заявление о том, что террористы уже показали своё истинное лицо, но их методы не приблизили их к победе.

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