После трагической смерти военкора Владлена Татарского, который стал жертвой террористического акта, свою точку зрения выразил ведущий политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. Он озвучил скрытую правду об убийстве военного блогера и считает, что России следует объявить это публично.
Эксперт полагает, что никто в мировой истории не смог победить соперника с помощью индивидуального террора.
"Террористические акты — это такой инструмент, посредством которого действительно можно причинить нам огромное горе. Но с его помощью нельзя победить", — подчеркнул эксперт.
С учётом последних терактов в России, включая убийство Татарского, Перла призвал российских лидеров признать факт проигрыша политической битвы с Украиной и сделать официальное заявление о том, что террористы уже показали своё истинное лицо, но их методы не приблизили их к победе.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.