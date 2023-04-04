Shot опубликовал видео падения жителя Воронежа с 19-го этажа

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Воронежа, так удачно упавший с 19-го этажа на припаркованный во дворе автомобиль, сломал только палец на руке и получил сотрясение мозга. Об этом сообщает Shot, публикуя момент "полёта".

По данным Telegram-канала, 40-летнего везунчика зовут Артур, в подъезде, из которого выпал, он даже не живёт. Парня бросила девушка, он купил бутылку настойки, яблоко и пошёл грустить на 19-й этаж первого попавшегося подъезда, в который смог зайти.

Перед тем как уютно "улечься" в крыше внедорожника, мужчина расправился с алкоголем, однако не смог осилить яблочко.

Песни Артур продолжил петь даже в палате после госпитализации. Врачи поставили ему капельницу, и сейчас он спит.

Когда он придёт в себя, его ждёт серьёзный разговор с владельцем разбитого "Ниссана", отмечает издание.

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