Водитель Татарского: мы ожидали покушения на Владлена, но не боялись теракта в Санкт-Петербурге

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Водитель военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) рассказал, что окружение репортера подозревало о подготовке покушения на журналиста.

Он добавил, что в зоне проведения спецоперации на Украине предпринимались все необходимые меры предосторожности.

"Все мы думали, что наши противники могут устроить теракт, старались быть аккуратнее, но не думали, что в Северной столице такое может произойти", — пояснил мужчина в интервью изданию "Известия".

Во всех поездках на передовую Татарского сопровождали вооружённые люди, проводился осмотр машин, отметил водитель. Именно поэтому, предположил он, противником была организована целая операция по устранению военкора.

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