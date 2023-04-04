Водитель военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) рассказал, что окружение репортера подозревало о подготовке покушения на журналиста.
Он добавил, что в зоне проведения спецоперации на Украине предпринимались все необходимые меры предосторожности.
"Все мы думали, что наши противники могут устроить теракт, старались быть аккуратнее, но не думали, что в Северной столице такое может произойти", — пояснил мужчина в интервью изданию "Известия".
Во всех поездках на передовую Татарского сопровождали вооружённые люди, проводился осмотр машин, отметил водитель. Именно поэтому, предположил он, противником была организована целая операция по устранению военкора.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.