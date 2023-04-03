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Экс-разведчик Любимов назвал подозреваемую в убийстве военкора Татарского Трепову "чокнутой на ненависти"

1:47
Происшествия

Подозреваемая в теракте, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), Дарья Трепова задержана и допрошена, ведётся следствие. Девушка утверждает, что её подставили. Ветеран разведки, кандидат исторических наук, писатель Михаил Любимов сообщил корреспонденту Pravda.Ru, что она обычная экстремистка, готовая на всё.

Экс-разведчик Любимов назвал подозреваемую в убийстве военкора Татарского Трепову "чокнутой на ненависти"

"Дело в том, что она принадлежит к ФБК* Навального**. А там все экстремисты. Поэтому это практически украинская агентура. Они ненавидят российскую власть, президента, они на стороне Украины. Там не надо особо агентурить. Это сознательные агенты, готовые на всё. Они как зомби. Это мерзость людей, которые ненавидят Россию", — сказал Любимов.

Такие люди ненавидят российскую власть и саму страну, поэтому другие аргументы для совершения преступлений им не нужны, объяснил разведчик. Кроме того, они не подвержены ничему материальному в большей массе. Экстремистам и террористам важна идея, а это гораздо опаснее, чем меркантильность.

"Чтобы убивать людей вот так, как она убила, подсунув статуэтку, это нужно быть чокнутым на ненависти", — резюмировал собеседник издания.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании Треповой. После взрыва в кафе Санкт-Петербурга девушка пыталась запутать следы, меняя машины несколько часов.

* Запрещённая в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.

** физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Убийца Владлена Татарского успела скрыться
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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