МК: на лице Дарьи Треповой во время допроса профайлер увидел ухмылку наслаждения

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

МВД России предоставило видео с допроса подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарьи Треповой. Профайлер оценил поведение девушки и указал на "однозначную виновность".

Специалист отметил на лице Треповой ухмылку наслаждения и взгляд, который выдал в ней классические признаки испуганного лжеца, но верящего в свою правоту, а значит, не раскаивающегося. Подозреваемая смотрит в один левый нижний угол, а брови становятся при этом "неискренне виновными", пишет "МК".

Во время допроса Трепова признала, что находилась в кафе до совершения теракта. Но более ничего не рассказала. Стоит отметить, что сразу после взрыва она ездила по городу несколько часов, пытаясь запутать свои следы. Причёска же девушки стала иной. На встрече с Татарским она была с длинными волосами, а на допросе у неё уже каре.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.