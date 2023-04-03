Военный журналист Александр Сладков высказался относительно смерти Владлена Татарского. В Сети опубликованы фотографии задержанной Дарьи Треповой.
Эксперт признался, что лично общался с Татарским и уважал его. Сладков считает, что страна потеряла идейного бойца.
"Идейным не нужна зарплата и тёплый кабинет, хватит и окопа. Идейного не перекупить, не заставить. Идейный, как герой повести Джека Лондона "Мексиканец", всегда найдёт путь и метод, чтоб победить", — написал эксперт в своём Telegram-канале.
Сладков задался вопросом относительно того, почему дело ведёт МВД. По его мнению, этим должна заниматься ФСБ.
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