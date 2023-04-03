МК: способ убийства военкора Татарского могли позаимствовать из романа

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Если подтвердится одна из версий, по которой взрывное устройство, сработавшее в воскресенье на творческом вечере военкора Владлена Татарского, было спрятано в статуэтку, можно будет сказать, что организаторы убийства использовали новый способ устранения "объекта". И, возможно, позаимствовали его из литературы. Об этом пишет "МК".

Издание напомнило, что в лихие 90-е взрывные устройства, как правило, маскировали под подарки. А в 2000-е террористы устроили серию взрывов, оставляя в людных местах различные предметы, в расчёте на то, что человек обязательно поднимет вещь и начнёт рассматривать.

Вариант маскировки взрывного устройства, похожий на случай с военкором, был недавно подробно описан в романе российского писателя Алексея Иванова "Ненастье". Речь в книге идёт о разборках между бизнесменами и "афганцами". И одного из героев как раз взрывают с помощью мемориальной доски прямо во время церемонии открытия памятника, отмечает издание.

Правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемую в совершении теракта в петербургском кафе Дарью Трепову. Предполагается, что именно она могла пронести в помещение бомбу, которая была спрятана в статуэтке.

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