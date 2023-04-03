Матвиенко: Владлен Татарский многое сделал для будущей победы ВС России в СВО

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге.

По её словам Максим Фомин, известный в Сети как Владлен Татарский, был защитником Донбасса с 2014 года, однако скончался в Петербурге — на большом расстоянии от линии боевого соприкосновения. Как пояснила спикер Совфеда, военкор всегда делился правдивой информацией, поэтому враги России выбрали его в качестве мишени.

Она добавила, что Татарский пытался сформировать народное понимание специальной военной операции (СВО).

"И уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы. Мои соболезнования близким Максима", — подчеркнула Матвиенко в Telegram-канале.

2 апреля в кафе Санкт-Петербурга, где проходила встреча Татарского с подписчиками, прогремел взрыв. Военкор скончался в результате теракта. В качестве подозреваемой по этому делу проходит Дарья Трепова, которая собиралась уехать на Украину.

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