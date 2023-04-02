Взорвавшуюся в кафе статуэтку, преподнесённую Татарскому, осмотрели до вручения

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Статуэтку, которую передали в кафе военкору Владлену Татарскому, перед вручением осматривали, а принёсшая её девушка была лично знакома военному корреспонденту.

Как уточнил источник РИА Новости, передавшая статуэтку девушка уже не раз вручала военкору на разных мероприятиях открытки.

Источник отметил, что перед тем, как передать статуэтку Татарскому, её осмотрели.

"Статуэтку осматривали перед передачей. Кроме того, сам Владлен данную девушку знал, и она уже не раз передавала ему открытки на мероприятиях", — такой информацией поделился источник.

2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство находилось в коробке со статуэткой, которая была передана в качестве подарка Татарскому гостьей вечера.

Первоначально сообщалось о 16 пострадавших в результате срабатывания взрывного устройства, не считая Татарского. По уточнённой информации, количество раненых выросло до 19 человек.

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Момент взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского