Опубликованы видеокадры взрыва на Университетской набережной в Петербурге

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Погиб известный блогер и ополченец Донбасса Владлен Татарский. На творческой встрече с военкором появилась незнакомка, которая подарила ему статуэтку. В ней была заложена бомба. Фотография подозреваемой уже распространяется в социальных сетях.

В интернете появилось видео с моментом взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Кадры опубликовал "МК".

По информации правоохранительных органов, самодельное взрывное устройство имело мощность более 200 граммов тротила. На данный момент известно об одном человеке, который погиб в результате взрыва, и 15 пострадавших.

По другой версии, устройство было заранее заложено в кафе и располагалось рядом с местом, где сидел Татарский.

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