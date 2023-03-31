Журналисты сообщили, что полиция и Следственный комитет пообещали дать миллион рублей за помощь в расследовании убийства 16-летней жительницы Железногорска.
"Звонить по номеру 89658984631", — написали в prmira.ru.
Передать данные можно круглосуточно и анонимно, отметили в издании.
Известно, что девушка пропала ночью 30 июля прошлого года. Её тело люди обнаружили на берегу озера в парке второго августа.
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